Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп может вновь баллотироваться в президенты. Судьи единогласно отменили запрет Верховного суда Колорадо, который счел, что экс-президент не может участвовать в выборах, поскольку причастен к мятежу — нападению на Капитолий в январе 2021 года.
В федеральном Верховном суде отметили, что штаты не имеют права исключать граждан из списка кандидатов на президентские выборы. По конституции США, такое решение может принять лишь Конгресс.
The Washington Post отмечает, что обычно Верховный суд публикует решения в конце месяца, однако в данном случае сделано исключение. Постановление опубликовано за день до «супервторника» 5 марта, в который пройдут праймериз сразу в 15 штатах.
Запрет Трампу участвовать в праймериз ранее приняли в штатах Колорадо, Мэн и Иллинойс. Во всех случаях это объясняли 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает занимать госдолжности участникам мятежа. Решение Верховного суда отменило запреты, принятые в штатах.