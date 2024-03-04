Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп может вновь баллотироваться в президенты. Судьи единогласно отменили запрет Верховного суда Колорадо, который счел, что экс-президент не может участвовать в выборах, поскольку причастен к мятежу — нападению на Капитолий в январе 2021 года.