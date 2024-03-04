СМИ: у крупнейшего российского дистрибьютора украли 1,5 тонны цветов перед 8 Марта

У крупнейшего российского дистрибьютора цветов похитили 1,5 тонны продукции прямо перед Международным женским днем. Об этом рассказал Mash.
Цветы должны были доставить в магазины Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако мошенники подменили накладные и увезли партию в Екатеринбург. Там розы и тюльпаны продали по стоимости в три раза дешевле.
В СМИ отметили, что 1,5 тонны цветов стоят 1,8 млн рублей. Но екатеринбургский дилер отдал за них лишь 500 тыс. рублей. Когда махинация вскрылась, правоохранители арестовали похищенные цветы.
Людей, укравших цветы, в данный момент ищет полиция. Продавцы цветов в четырех городах столкнулись с проблемой: у них не осталось времени заказать и получить новые партии букетов.