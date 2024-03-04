Netflix опубликовал трейлер сериала «Рипли» с Эндрю Скоттом и Дакотой Фэннинг

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Рипли», главную роль в котором исполнил ирландский актер Эндрю Скотт («Шерлок», «Темные начала», «Черное зеркало»).
Он сыграл Тома Рипли — загадочного героя романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». По сюжету молодой человек отправляется в Италию, чтобы разыскать Дикки Гринлифа — сына богатого бизнесмена, не желающего продолжать дело отца.
Тому поручено убедить Дикки вернуться в США и заняться семейным бизнесом. Однако поездка Рипли в Европу приводит к неожиданным последствиям, когда Том оказывается вовлечен в богемную жизнь нового приятеля.
«Том — один из тех людей, которые пользуются другими. Он делает это с Дикки», — утверждает в трейлере возлюбленная Дикки. Она заявляет, что не доверяет Рипли. «Он лжец, он профессионал», — говорит девушка.
Далее трейлер показывает, как в Риме обнаруживают тело какого‑то мужчины, а самого Рипли не могут найти. Причастен ли Том к какому‑либо преступлению, станет известно 4 апреля, когда сериал выйдет на Netflix.
Автором «Рипли» выступил Стивен Зеллиан («Вся королевская рать», «Однажды ночью», «Ирландец»). Роль Дикки в шоу исполнил Джонни Флинн («Эмма», «Костюм»), а его девушку сыграла Дакота Фэннинг («Я — Сэм», «Первая леди»). Также в актерский состав сериала вошел Элиот Самнер («Джентльмены»).