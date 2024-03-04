Вышел новый трейлер перезапуска «Гарфилда». Премьера мультфильма состоится 24 мая 2024 года.
Из ролика мы узнаем, как известный рыжий кот попадает к своему хозяину Джону. Вскоре Гарфилд вновь воссоединяется со своим отцом Виком, вместе с которым и своим собачьим другом Оди ему приходится отправиться в опасное, но захватывающее приключение.
Самого Гарфилда озвучил Крис Пратт, известный по «Стражам Галактики» и «Миру Юрского периода», а его отца — Сэмюэль Л.Джексон. Также в проекте приняли участие Ханна Уоддингэм, Николас Холт, Бретт Голдстайн и Винг Реймс.
Сценаристом мультфильма выступил Дэвид Рейнолдс, номинированный на «Оскар» за ленту «В поисках Немо», и режиссером — Марк Диндал, поставивший «Цыпленка Цыпу». Вместе они также работали над проектом «Похождения императора».
Впервые Гарфилд появился в комиксах в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года Гарфилда озвучил Билл Мюррей.