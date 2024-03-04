Блогера-миллионника «Неформал» задержали по делу о сексуализированном насилии над детьми

На ютуб-канале «Неформал» выходят ролики, стилизованные под детские мультики и которые можно охарактеризовать как трэш-контент. Герои видео — три кота, которых во вступлении автор называет «двумя дебиками и дебилкой». Многие ролики затрагивают взрослые темы, к примеру, в одной из серий кошка Карамелька забеременела от кота Сажика, после того как они «сделали мяу-мяу». В другой серии герои едят какашки, еще один эпизод называется «Из трех котов сделали колбасу».