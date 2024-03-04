Блогера-миллионника «Неформал» задержали по делу о сексуализированном насилии над детьми

Автора ютуб-канала «Неформал» (1,42 млн полписчиков) Евгения Егорова задержали в Карелии, в его квартире провели обыск.
Как сообщает Следком, блогера обвиняют насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По пункту «б» части 4 статьи 132 УК Егорову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, обвиняемый размещал в интернете «деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних». При этом он вступил в малолетней в личный диалог, предложил ей интимную связь, совершил «иные насильственные действия сексуального характера», заявили в СК. О каких именно действиях речь, та не уточнили.
Baza со ссылкой на источники пишет, что, по информации следователей, Егоров просил несовершеннолетних записывать интимные видео, у правоохранителей есть как минимум одна 10-летняя пострадавшая.
Следственный комитет обратил внимание на канал Егорове после заявления Екатерины Мизулиной. «Многие нам пишут по поводу блогера „Неформал“, который преследует школьниц в соцсетях и имеет откровенные педофильские наклонности. Еще в начале февраля обратились в Следственный комитет по этому поводу», — писала глава Лиги безопасного интернета у себя в телеграм-канале.
На ютуб-канале «Неформал» выходят ролики, стилизованные под детские мультики и которые можно охарактеризовать как трэш-контент. Герои видео — три кота, которых во вступлении автор называет «двумя дебиками и дебилкой». Многие ролики затрагивают взрослые темы, к примеру, в одной из серий кошка Карамелька забеременела от кота Сажика, после того как они «сделали мяу-мяу». В другой серии герои едят какашки, еще один эпизод называется «Из трех котов сделали колбасу».