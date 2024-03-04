Disney+ показал трейлер концертного фильма «The Eras Tour» Тейлор Свифт с бонусным треком

Сервис Disney+ выпустил трейлер цифрового релиза концертника Тейлор Свифт «The Eras Tour». Его премьера состоится на стримингах 14 марта 2024-го.
Новая версия фильма включает исполнение четырех бонусных треков, которые не вошли в театральный релиз. В частности, поклонники увидят концертную версию песни «Maroon» — часть композиции можно услышать в конце ролика.
Концертный фильм, документирующий первую часть турне «The Eras Tour» Тейлор Свифт, вышел в октябре 2023 года. В первый уик-энд лента обогнала по сборам «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Всего картина заработала в мировом прокате более 261 млн долларов.
Артистка приняла беспрецедентное решение отказаться от услуг дистрибьюторов и обратилась напрямую к кинотеатрам, чем вызвала недовольство голливудских студий.