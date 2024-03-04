Disney+ показал трейлер концертного фильма «The Eras Tour» Тейлор Свифт с бонусным треком

Концертный фильм, документирующий первую часть турне «The Eras Tour» Тейлор Свифт, вышел в октябре 2023 года. В первый уик-энд лента обогнала по сборам «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Всего картина заработала в мировом прокате более 261 млн долларов.