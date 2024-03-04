Вышел тизер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

Французская кинокомпания Pathé показала первый тизер новой адаптации романа «Граф Монте-Кристо». Режиссерами ленты выступили Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт, работавшие над фильмами «Три мушкетера».
Главную роль в фильме исполнил Пьер Нине, известный по лентам «Черный ящик» и «Ив Сен-Лоран». Премьера намечена на 28 июня 2024 года.
Картина, основанная на культовом романе Александра Дюма, рассказывает о молодом Эдмоне Дантесе, который становится жертвой заговора и попадает в тюрьму накануне собственной свадьбы за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет заточения он наконец успешно совершает побег. Обзаведясь невероятным богатством и войдя во французское высшее общество под видом графа Монте-Кристо, Дантес воплощает свой план мести.
«„Граф Монте-Кристо“ — одна из величайших когда‑либо рассказанных историй. Настоящий миф, смешивающий несколько кинематографических жанров — приключения и триллер, наложенных на невероятно мощную историю любви», — рассказали постановщики Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. По их словам, повествование будет вестись от лица Дантеса, «первого французского супергероя, который уходит от света в тень, принимая образ мстителя в маске».