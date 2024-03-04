Вышел тизер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

Картина, основанная на культовом романе Александра Дюма, рассказывает о молодом Эдмоне Дантесе, который становится жертвой заговора и попадает в тюрьму накануне собственной свадьбы за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет заточения он наконец успешно совершает побег. Обзаведясь невероятным богатством и войдя во французское высшее общество под видом графа Монте-Кристо, Дантес воплощает свой план мести.