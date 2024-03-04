В Sims 4 добавили персонажей с витилиго

В своем блоге EA рассказала, что такое витилиго, и ответила на самые популярные вопросы о нововведении. «Витилиго может появиться в раннем детстве, а с возрастом пятна часто меняются и становятся больше. <…> Витилиго [в игре] может накладываться на все особенности кожи тела и лица, за исключением родимых пятен. На участках с витилиго могут располагаться татуировки и растительность на теле», — говорится там.