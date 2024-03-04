В Sims 4 добавили персонажей с витилиго

Разработчики The Sims 4 добавили в игру персонажей с витилиго для расширения репрезентации, сообщается на сайте EA. Для этого они создали большой набор пятен для лица, туловища, рук и ног.
Художники по эскизам изучили вопрос и учли, что участки депигментации могут обладать светлыми и ровными, темными и неравномерными краями, а также быть полностью белыми либо немного светлее кожи вокруг.
В первом релизе можно найти 61 вариацию витилиго для симов всех возрастов. Настроить персонажа можно в разделе «Особенности кожи».
При создании обновления разработчики сотрудничали с супермоделью Винни Харлоу. «В детстве я много играла в The Sims, и мне нравится, когда у тебя есть возможность быть собой в игре», — поделилась она.
В своем блоге EA рассказала, что такое витилиго, и ответила на самые популярные вопросы о нововведении. «Витилиго может появиться в раннем детстве, а с возрастом пятна часто меняются и становятся больше. <…> Витилиго [в игре] может накладываться на все особенности кожи тела и лица, за исключением родимых пятен. На участках с витилиго могут располагаться татуировки и растительность на теле», — говорится там.
В 2020 году Mattel представила темнокожую Барби с витилиго. Коллекция создана для «отражения разнообразия, которое дети видят в окружающем их мире».