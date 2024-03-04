БФ «Второе дыхание» запустил акцию в поддержку людей, освобождающихся из мест лишения свободы

«Люди, вышедшие из мест лишения свободы, сталкиваются с горой ярлыков и стереотипов. Все это мешает адаптации к прежней жизни. Бывает сложно найти работу, жилье, завести новые знакомства. И так как все мы встречаем по одежке — нехватка обычной одежды и обуви усложняет и так нелегкую жизнь. По статистике, 7 из 10 людей возвращаются обратно в тюрьму, потому что не смогли влиться в социум», — прокомментировала Ирина Козловских, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Второе дыхание».