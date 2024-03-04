БФ «Второе дыхание» запустил акцию в поддержку людей, освобождающихся из мест лишения свободы

Московский благотворительный фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Одежда на выход». Цель программы — обеспечить гражданской одеждой людей, освободившихся или отбывающих срок в местах лишения свободы.
Команда фонда планирует помочь 1490 женщинам и мужчинам. Организация уже нашла больше половины нужных средств, необходимо собрать еще 356 400 рублей. Сотрудники фонда отмечают, что всего 495 рублей хватит, чтобы обеспечить одеждой одного человека.
Собранные средства пойдут на оплату аренды Центра сортировки, где вещи собирают и подготавливают к отправке, и оплату труда сортировщиц и грузчиков. Поддержать акцию можно на сайте фонда.
«Люди, вышедшие из мест лишения свободы, сталкиваются с горой ярлыков и стереотипов. Все это мешает адаптации к прежней жизни. Бывает сложно найти работу, жилье, завести новые знакомства. И так как все мы встречаем по одежке — нехватка обычной одежды и обуви усложняет и так нелегкую жизнь. По статистике, 7 из 10 людей возвращаются обратно в тюрьму, потому что не смогли влиться в социум», — прокомментировала Ирина Козловских, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Второе дыхание».
«Я убеждена, что передавая этим людям вещи, мы помогаем им сделать первый шаг к другой жизни. Хорошая одежда поможет создать положительный образ, найти работу и показать, что они готовы меняться. И наша задача — поддержать их, не дать обычным вещам стать для них барьером к жизни в обществе», — добавила она.