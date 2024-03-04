Умер актер Марк Донсон, озвучивший персонажей «Звездных войн» и «Гремлинов»

Сегодня в 10:54
Изображение: Bionic Buzz/YouTube

Американский актер Марк Донсон, озвучивший нескольких персонажей в франшизах «Звездные войны» и «Гремлины», скончался в возрасте 64 лет, передает New York Times со ссылкой на агента Питера Делорма. Причина смерти неизвестна.

Карьера Донсона в озвучивании началась с фильма «Звездные войны: Возвращение Джедая» в 1983 году. В картине Лукаса он подарил голос Салэйшесу Крамбу, а также нескольким Эвокам.

Позднее актер признавался, что пробовался на роль Генерала Акбара, однако после того, как его маниакальный смех услышали во время перерыва, ему отдали роль прислуги Джаббы Хатта.

В 1985 Донсон принял участие в «Гремлинах», озвучив несколько персонажей в комедийном хорроре Джо Данте. Позднее он продолжил работу над обеими франшизами. В 1985 его голос появился в телевизионном фильме «Эвоки. Битва за Эндор», а в 1990-м — «Гремлины 2: Новенькая партия».

Он также сыграл одного из зомби в «Рассвете мертвецов» Джорджа Ромеро, а также озвучил нескольких сборщиков металла в «Звездных войнах: Пробуждении силы» в 2015 году.

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