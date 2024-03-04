Умер актер Марк Донсон, озвучивший персонажей «Звездных войн» и «Гремлинов»

В 1985 Донсон принял участие в «Гремлинах», озвучив несколько персонажей в комедийном хорроре Джо Данте. Позднее он продолжил работу над обеими франшизами. В 1985 его голос появился в телевизионном фильме «Эвоки. Битва за Эндор», а в 1990-м — «Гремлины 2: Новенькая партия».