«Оставленные», «Оппенгеймер», «Медведь» и «The Last of Us»: стали известны лауреаты премии «Эдди»

Среди сериалов победу одержали «The Last of Us», «Грызня» и «Медведь». Их отметили в категориях «Лучший монтаж в драматическом сериале», «Лучший монтаж в мини-сериале» и «Лучший однокамерный монтаж» соответственно. Полный список победителей доступен здесь.