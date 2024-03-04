«Оставленные», «Оппенгеймер», «Медведь» и «The Last of Us»: стали известны лауреаты премии «Эдди»

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я ежегодная премия Премия Американской ассоциации монтажеров, известная как премия «Эдди». Главные награды достались фильмам «Оппенгеймер» и «Оставленные», а также сериалам «Медведь» и «The Last of Us», передает Deadline.
Дженнифер Лейм, монтажер «Оппенгеймера», получила статуэтку в категории «Лучший монтаж драматического фильма», а Кевин Тент, работавший над «Оставленными», выиграл в номинации «Лучший монтаж комедийного фильма».
Наградой за «Лучший монтаж в анимационном фильме» удостоили «Человека-Паука:Паутину времени», а проект «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» отметили в категории документального кино.
Среди сериалов победу одержали «The Last of Us», «Грызня» и «Медведь». Их отметили в категориях «Лучший монтаж в драматическом сериале», «Лучший монтаж в мини-сериале» и «Лучший однокамерный монтаж» соответственно. Полный список победителей доступен здесь.