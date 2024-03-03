Петербургский концерт Пророка Санбоя прервала полиция

В Петербурге полиция прервала концерт андерграундного музыканта Пророка Санбоя. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
55-летнего Геннадия Чернецова (настоящее имя артиста) вывели из клуба Action в сопровождении правоохранителей. Посетители в это время скандировали «Санбой». Полицейские пообещали, что после беседы вернут музыканта публике, и концерт продолжится.
Причина действий силовиков неизвестна. Санбой заявил, что не занимается политикой, а пел любовные песни.
Директор клуба подтвердила визит полиции, но не смогла уточнить причину. «Будем разбираться», — сказала она.
Санбой — интернет-герой, фрик, блогер и андерграундный музыкант, который заимствует мелодии для песен у других исполнителей. Из‑за нарушения авторских прав YouTube блокировал каналы Санбоя. Сейчас на видеохостинге у него около 60 тыс. подписчиков.