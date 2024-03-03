Американская трэш-метал-группа выпустила трек на кусочках пиццы

Новый сингл трэш-метал-группы Belushi Speed Ball из штата Кентуки вышел на необычном физическом носителе — кусочке пиццы. Релиз продается в аккаунте коллектива на Bandcamp за 75 долларов.
В описании сказано, что каждый ломтик «покрыт смолой» для сохранения свежести. В комплекте идут миниатюрный динамик и кнопка воспроизведения, нажав на которую можно услышать сингл.
Название трека — «My Favorite Color is Pizza» («Мой любимый цвет — пицца»). В клипе на него музыканты попадают в параллельное измерение через огромную пиццу и сражаются с пиццазавром.
Как отмечает Gizmodo, Belushi Speed Ball относят к поджанру трэш-метала «Pizza Thrash» — так полууничижительно называют группы, опирающиеся на культурные отсылки к 80-м.
«Однажды критик назвал нас (мы считаем это оскорблением) „замороженной пиццей из дурацкой пиццерии“, — отметил вокалист Винни Крестеллано. — Будучи сатирическими говнюками, мы оценили этот комментарий и с гордостью стали первой группой, выпустившей песню на физическом куске пиццы».
Belushi Speed Ball не впервые выпускают музыку на необычных носителях. Ранее для этих целей они уже использовали картриджи для игровых приставок, VHS-кассеты и игрушки «Ферби».