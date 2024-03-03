Американская трэш-метал-группа выпустила трек на кусочках пиццы

«Однажды критик назвал нас (мы считаем это оскорблением) „замороженной пиццей из дурацкой пиццерии“, — отметил вокалист Винни Крестеллано. — Будучи сатирическими говнюками, мы оценили этот комментарий и с гордостью стали первой группой, выпустившей песню на физическом куске пиццы».