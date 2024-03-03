Российских спортсменов допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

Организаторы «Олимпийских игр на стероидах» примут спортсменов из России без ограничений. Об этом заявил ТАСС глава проекта Арон Д’Соуза.
Он отметил, что в играх спортсмены будут участвовать как отдельные лица, а не представители государств. Приглашены спортсмены из всех стран. Помешать участию может только отказ в визе или ином документе со стороны страны-хозяйки.
Официальное название планируемых соревнований — Enhanced Games («Улучшенные игры). Проект проходит при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
На «Олимпиаде на стероидах» отсутствует допинг-контроль, который организаторы обещают компенсировать тщательным медицинским наблюдением за участниками. Всемирное антидопинговое агентство раскритиковало проект.
На «Улучшенных играх» уже согласились участвовать более 900 спортсменов. Будут соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и боевым искусствам. Дата и место их проведения пока не определены.