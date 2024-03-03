Дени Вильнев о «Бегущем по лезвию 2049»: «Иногда просыпаюсь по ночам и думаю: „Зачем я это снял?“»

Дени Вильнев назвал «Бегущего по лезвию 2049» одним из самых сложных проектов в своей карьере и говорит, что больше не хочет работать над проектами в чужих вселенных. Это он рассказал журналисту The Hollywood Reporter.
Интервьюер поинтересовался у режиссера, удалось ли ему избежать давления во время работы над продолжением культового фантастического фильма. Вильнев признался, что из‑за уважения к Ридли Скотту и его труду процесс вышел непростым.
«„Бегущий по лезвию“ — один из моих любимых фильмов, это абсолютный шедевр. Ридли Скотт — один из моих любимых режиссеров, и хотя он дал свое благословение, для меня было очень важно услышать и увидеть в его глазах, что он не против того, чтобы я снимал этот фильм», — поделился Вильнев.
«Но во время работы над „Бегущим по лезвию 2049“ я постоянно думал об оригинальном фильме. Это было невозможно не делать. Так что „2049“ был действительно выражением любви к первому фильму», — отметил он.
«В то же время, это был один из самых сложных проектов, которые я когда‑либо делал, и я не думаю, что когда‑нибудь снова обращусь к чужой вселенной. Я до сих пор иногда просыпаюсь по ночам и думаю: „Зачем я это снял?“», — откровенничал постановщик.
«Я отказался от нескольких других проектов такого масштаба, но в тот момент я сказал себе: „Это безумный проект, но он стоит того, чтобы рискнуть и потерять все“», — сказал Вильнев.
Также Вильнев выразил уверенность, что звезды «Дюны» останутся заметными актерами и в будущем: «Возможно, мы увидим эффект через 10 лет, но да, я верю в это новое поколение. Они очень открыты, очень мудры, очень искусны и любят играть».
«Тимоте [Шаломе], Зендея, Флоренс [Пью] и Остин [Батлер] умеют играть на красной дорожкой, и это потрясающе, как они овладевают этим пространством. Они очень аутентичны. Они не продукты, а настоящие артисты со своей индивидуальностью. Кроме того, они пользуются невероятным спросом и любопытством у молодежи», — замечает режиссер.
«Эти актеры пробуждают страсть в подростках и молодых людях, и мне нравится, что они приводят молодежь в кинотеатры. Так что они — кинозвезды будущего, и они будут общаться с новым поколением. Это будущее кино», — считает он.