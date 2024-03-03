Дени Вильнев о «Бегущем по лезвию 2049»: «Иногда просыпаюсь по ночам и думаю: „Зачем я это снял?“»

«„Бегущий по лезвию“ — один из моих любимых фильмов, это абсолютный шедевр. Ридли Скотт — один из моих любимых режиссеров, и хотя он дал свое благословение, для меня было очень важно услышать и увидеть в его глазах, что он не против того, чтобы я снимал этот фильм», — поделился Вильнев.