Немецкий спецназ проводит операцию по захвату двух «пенсионеров» «Фракции Красной армии»

Сегодня в 16:04
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Немецкий спецназ проводит в Берлине операцию по задержанию двух бывших боевиков леворадикальной «Фракции Красной армии» (RAF). Правоохранители ищут 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега.

Операция проходит в районе Фридрихсхайн в восточной части Берлина. В ней задействованы 130 силовиков. Сперва сообщалось о звуках стрельбы во время операции, но в полиции отметили, что, вероятно, это был грохот от выламывания дверей. Также спецназ использовал светошумовые гранаты.

Были задержаны два человека, но после установления личностей выяснилось, что это не Штауб и Гарвег. Последние двое возглавляют список самых разыскиваемых преступников и террористов, составленный Европолом.

Их поиски активизировались после недавнего ареста Даниэлы Клетте — еще одного члена «Фракции Красной армии», причастной к взрывам, похищениям и убийствам, совершенным в 1970–1980-х годах. Предположительно, именно Клетте вместе с Штаубом и Гарвегом стоят за убийством главы Deutsche Bank, совершенным в 1989 году.

Все трое принадлежат к третьему поколению «Фракции Красной армии». Немецкие СМИ называют их «пенсионерами RAF».

Леворадикалы действовали и после того, как «Фракция Красной армии» объявила о самороспуске в 1998 году. В частности, экс-члены организации совершили несколько ограблений.

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