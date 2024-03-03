Немецкий спецназ проводит операцию по захвату двух «пенсионеров» «Фракции Красной армии»

Операция проходит в районе Фридрихсхайн в восточной части Берлина. В ней задействованы 130 силовиков. Сперва сообщалось о звуках стрельбы во время операции, но в полиции отметили, что, вероятно, это был грохот от выламывания дверей. Также спецназ использовал светошумовые гранаты.