«Пчеловод» со Стейтемом оказался самым популярным фильмом февраля у «пиратов» в России

В топ-3 также попал «Аргайл: Супершпион» от режиссера «Кингсман» Мэттью Вона. Лента с Генри Кэвиллом, Дуа Липой и Джоном Синой пока выходила только на киноэкраны и доступна лишь в низком качестве. Впрочем, ее цифровой релиз должен случиться уже 5 марта.