«Пчеловод» со Стейтемом оказался самым популярным фильмом февраля у «пиратов» в России

Сегодня в 15:04
Фото: кадр из фильма «Пчеловод»/Miramax

Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом стал самой популярной картиной у российских «пиратов» в феврале. К такому выводу пришли аналитики из компании F.A.С.С.T., проведшие исследование по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика».

Список 10 таких фильмов составлен на основании наибольшего числа нелегальных копий, которые исследователям удалось найти за месяц в российском сегменте сети.

Фильм режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйера о загадочном пчеловоде вышел в «цифре» в конце января 2022 года. Это, а также любимый россиянами актер в главной роли, скорее всего, определили популярность картины на нелегальных площадках.

Вторую строчку занял триллер «Охота на киллера», где одну из ролей играет Антонио Бандерас. Детектив о серийном убийце появился на площадках Amazon и iTunes в начале февраля.

В топ-3 также попал «Аргайл: Супершпион» от режиссера «Кингсман» Мэттью Вона. Лента с Генри Кэвиллом, Дуа Липой и Джоном Синой пока выходила только на киноэкраны и доступна лишь в низком качестве. Впрочем, ее цифровой релиз должен случиться уже 5 марта.

10 самых популярных фильмов у российских «пиратов» в феврале 2024 года:

  1. «Пчеловод»
  2. «Охота на киллера»
  3. «Аргайл: Супершпион»
  4. «Инвалид»
  5. «Американское чтиво»
  6. «Уничтожь всех соседей»
  7. «Феррари»
  8. «Проект „Дороти“»
  9. «Американская звезда»
  10. «Крайне опасен»

Лидером рейтинга января по версии F.A.C.C.T. стал фантастический боевик «Создатель».

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