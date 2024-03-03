«Пчеловод» со Стейтемом оказался самым популярным фильмом февраля у «пиратов» в России

Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом стал самой популярной картиной у российских «пиратов» в феврале. К такому выводу пришли аналитики из компании F.A.С.С.T., проведшие исследование по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика».
Список 10 таких фильмов составлен на основании наибольшего числа нелегальных копий, которые исследователям удалось найти за месяц в российском сегменте сети.
Фильм режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйера о загадочном пчеловоде вышел в «цифре» в конце января 2022 года. Это, а также любимый россиянами актер в главной роли, скорее всего, определили популярность картины на нелегальных площадках.
Вторую строчку занял триллер «Охота на киллера», где одну из ролей играет Антонио Бандерас. Детектив о серийном убийце появился на площадках Amazon и iTunes в начале февраля.
В топ-3 также попал «Аргайл: Супершпион» от режиссера «Кингсман» Мэттью Вона. Лента с Генри Кэвиллом, Дуа Липой и Джоном Синой пока выходила только на киноэкраны и доступна лишь в низком качестве. Впрочем, ее цифровой релиз должен случиться уже 5 марта.
10 самых популярных фильмов у российских «пиратов» в феврале 2024 года:
- «Пчеловод»
- «Охота на киллера»
- «Аргайл: Супершпион»
- «Инвалид»
- «Американское чтиво»
- «Уничтожь всех соседей»
- «Феррари»
- «Проект „Дороти“»
- «Американская звезда»
- «Крайне опасен»
Лидером рейтинга января по версии F.A.C.C.T. стал фантастический боевик «Создатель».