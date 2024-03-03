В Америке во время солнечного затмения можно будет наблюдать зеленую «дьявольскую» комету

Комета 12P/Понса-Брукса, известная как «комета дьявола», подлетит к Земле в следующем месяце. Ее визит совпадет с полным солнечным затмением, которое произойдет 8 апреля, сообщает Live Science.
Если комета начнет извергаться за несколько дней до затмения, ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом, считает астрофотограф из Аризоны Элиот Херман. Другие эксперты менее оптимистичны — по их мнению, комету получится заснять во время затмения лишь через мощные объективы. Тем не менее, это невероятно редкая возможность, соглашаются фотографы.
Полную фазу предстоящего солнечного затмения можно будет наблюдать на территории Канады, США и Мексики. Частные фазы будут видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Центральной Америке.
Комета 12P/Понса-Брукса известна зеленым свечением. Она получила свое инфернальное прозвище, поскольку иногда из нее вырастают характерные образования, напоминающие рога.
Ширина «кометы дьявола» составляет 17 километров. Космическое тело совершает 71 оборот вокруг Солнца за год. 12P представляет собой криовулканическую комету — она извергается, когда солнечная энергия нагревает ее недра и вызывает выброс криомагмы (смеси льда и газа).