В Америке во время солнечного затмения можно будет наблюдать зеленую «дьявольскую» комету

Если комета начнет извергаться за несколько дней до затмения, ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом, считает астрофотограф из Аризоны Элиот Херман. Другие эксперты менее оптимистичны — по их мнению, комету получится заснять во время затмения лишь через мощные объективы. Тем не менее, это невероятно редкая возможность, соглашаются фотографы.