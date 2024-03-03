В Техасе полиции пришлось гнать по улицам десятки сбежавших коз

По словам местных властей, сотни единиц рогатого скота привезли в город специально для очистки местного заповедника от сорняка и кустарников. Их должны были держать в закрытой природной зоне, и никто не ожидал увидеть их на улице. Чиновники подозревают, что какой‑нибудь спортсмен на пробежке или хулиган могли открыть загон и выпустить животных на свободу.