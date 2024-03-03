В Техасе полиции пришлось гнать по улицам десятки сбежавших коз

Сегодня в 11:57
Фото: кадр из видео полиции Арлингтона

В США из заповедника сбежали сотни коз, ловить их по городу пришлось полицейским. Инцидент произошел в Арлингтоне, штат Техас, на этой неделе, пишет CBS News.

Около 7 утра сотрудники местной полиции были вызваны в один из районов Арлингтона для ловли стада коз. На видео офицеры перегородили дорогу машинами и гнали по улице около 60 животных.

«Ну и бардак! Ну же, возвращайтесь туда, откуда пришли. Кто бы мог подумать, что мы будем работать пастухами?» — поражается полицейский на записи с камеры наблюдения.

«Вперед, козлы… Не останавливайтесь», — смеется он и подгоняет стадо громкими хлопками.

По словам местных властей, сотни единиц рогатого скота привезли в город специально для очистки местного заповедника от сорняка и кустарников. Их должны были держать в закрытой природной зоне, и никто не ожидал увидеть их на улице. Чиновники подозревают, что какой‑нибудь спортсмен на пробежке или хулиган могли открыть загон и выпустить животных на свободу.

Коз привезли в Арлингтон неделю назад. В заповеднике их собирались держать в течение пары недель, за это время они должны были съесть заросли кустарников на защищенной территории в 50 квадратных миль.

Это помогло бы снизить опасность возможного возгорания леса и обеспечить безопасность горожан. К тому же таким образом власти хотели избежать использования бензопил и химикатов при уборке растений, а козы могли бы естественным образом удобрить местную почву.

«Мы всего лишь хотели очистить лес от зарослей. А вместо этого козы убежали есть газоны в чужих дворах», — смеется глава компании-подрядчика, нанятой городом для уборки. Похоже, инцидент не нарушил их планов — в департаменте парков Арлингтона ждут возвращения коз на следующий год.

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