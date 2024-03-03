Первый раз Горске попал в книгу рекордов в 1999 году. В то время он ел по девять бургеров в день, с возрастом он сократил их число до двух, а также отказался от картошки фри. Его страсть к блюду отметили и в местном «Макдоналдсе» — в заведении на стене висит портрет Дона.