Американец Дон Горске перебил собственный рекорд Гиннесса по съеденным за жизнь «Биг Макам». Это число уже превысило 34 тыс. штук, сообщили представители книги рекордов.
Теперь рекорд 70-летнего мужчины составляет 34 128 бургеров. 728 из них он съел в течение 2023 года. Свой первый сэндвич в «Макдоналдсе» он съел в мае 1972 года и сохранил к ним любовь 52 года спустя.
«В тот момент я сказал: „Наверное, я буду есть их до конца своих дней“. Я бросил упаковку на заднее сиденье и начал считать их с первого дня», — вспоминает Дон. С тех пор он также стал сохранять коробки от бургеров и чеки из ресторана.
Первый раз Горске попал в книгу рекордов в 1999 году. В то время он ел по девять бургеров в день, с возрастом он сократил их число до двух, а также отказался от картошки фри. Его страсть к блюду отметили и в местном «Макдоналдсе» — в заведении на стене висит портрет Дона.
Представители книги отмечают, что, несмотря на необычную диету, у рекордсмена не наблюдается проблем со здоровьем. Чтобы не растолстеть, мужчина также ежедневно проходит по девять километров пешком.
Семья Горске о его питании уже не переживает. Он рассказывает, что в 1970-х пообещал маме есть что‑то, кроме бургеров, хотя бы раз в день, но спустя 12 лет она позволила ему не сдерживать себя.
Кроме того, мужчина сделал предложение своей жене Мэри на парковке у «Макдоналдса». «Она перетерпела мои многие другие обссесивно-компульсивные занятия, так что бургеры ее не беспокоят», — рассказал он.
«Люди, которые видели, как я ем „Биг Маки“, часто говорят, что я выгляжу так, будто ем его впервые. Кто‑то считал, что долго я не протяну, но я бью собственный рекорд уже 24 года подряд и держусь в книге Гиннесса дольше всех, по-моему, это круто», — считает Горске.