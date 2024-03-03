СМИ: Израиль «в основном принял» план шестинедельного прекращения огня

Израиль «в основном принял» американское предложение о прекращении огня в Газе на шесть недель. Об этом со ссылкой на высокопоставленного члена администрации президента США пишут CNN и Financial Times.
Согласно плану, приостановка стрельбы позволит освободить заложников, главным образом женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в Газу гуманитарную помощь. Кроме того, передышка будет использована для создания второго этапа соглашения, где можно «построить нечто более прочное».
Собеседник изданий подтвердил, что разработана «рамочная сделка» и израильская сторона ее «более или менее» приняла. Главной проблемой, по его словам, остается то, что ХАМАС пока не согласилась освободить «определенную категорию уязвимых заложников». В переговорах кроме США, Израиля и членов группировки также участвуют посредники из Катара и Египта.
По информации FT, еще один раунд переговоров может пройти в Каире 2 марта. Израильские чиновники ждут от ХАМАС список живых и мертвых заложников, без этого они не будут отправлять свою делегацию в Египет.
1 марта американские чиновники заявляли, что хотели бы добиться прекращения огня в регионе к Рамадану, до мусульманского праздника осталась всего неделя. Вероятно, этому не помешают заявления правительства Газы о смерти более 100 человек на месте раздачи гуманитарной помощи 29 февраля.
В пятницу к прекращению огня стороны призывал Джо Байден. «Мы пытаемся договориться между Израилем и ХАМАС о возвращении заложников и немедленном прекращении огня в Газе, по крайней мере, на следующие шесть недель, чтобы позволить увеличить объем помощи сектору Газа», — сказал президент во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.