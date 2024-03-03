СМИ: Израиль «в основном принял» план шестинедельного прекращения огня

Собеседник изданий подтвердил, что разработана «рамочная сделка» и израильская сторона ее «более или менее» приняла. Главной проблемой, по его словам, остается то, что ХАМАС пока не согласилась освободить «определенную категорию уязвимых заложников». В переговорах кроме США, Израиля и членов группировки также участвуют посредники из Катара и Египта.