«Меня подобное внимание оскорбляет»: Илья Мэддисон зол, что его считают скуфом

«Вы можете себе представить, что к какой‑нибудь глыбе отечественного шоу-бизнеса, типа Юрия Стоянова, приходят журналисты и говорят: „Юрий, вы жирный скуф, так что поясните за эту тему. Успела ли она обрести и потерять свое значение?“ Я не могу такое представить, потому что это просто немыслимое хамство. Так какого черта ко мне, легенде рунета, суются с подобным? Обидно», — заканчивается пост.