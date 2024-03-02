«Меня подобное внимание оскорбляет»: Илья Мэддисон зол, что его считают скуфом

Стример Илья Мэддисон вышел из себя, когда его попросили объяснить понятие «скуф». Возмущенный пост появился в его телеграм-канале.
Злость блогера вызвал запрос от журналистки RTVI. Девушка готовила материал о скуфах и попросила Мэддисона объяснить понятие, рассказать о распространении, утрате значения или новых ассоциациях с ним.
В августе 2023 года «Лента.ру» называла стримера в числе знаменитостей, которыми в сети иллюстрируют скуфов — неопрятных мужчин среднего возраста, которые пренебрегают уходом за собой, занятиями спортом и стилем. Как правило, под скуфами имеются в виду люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.
В статье также упомянуты его коллега Юрий Хованский, бывший президент России Борис Ельцин, колумнист Олег Кашин*, актер Леонардо Ди Каприо и даже мультипликационные персонажи Карлсон и Копатыч. Скорее всего, журналистка опиралась на этот материал при подготовке своего.
Мэддисон такой славе оказался совсем не рад и почувствовал себя оскорбленным вопросом сотрудницы RTVI.
«Почему журналисты пишут мне на эту тему? Я типа стал национальным лидером скуфов или что? Между прочим в списке скуфов были еще Ди Каприо и Копатыч, пишите им! Меня подобное внимание оскорбляет», — возмутился Мэддисон.
Он напомнил, что был одним из первых популярных видеоблогеров, а его карьера в сети длится уже больше 15 лет, и удивился, что эта тема журналистку совсем не заинтересовала.
«Я, ***** [блин], отец-основатель отечественного видеоблогинга, самопровозглашенный Король! 16 лет на профессиональном олимпе. Я видел зарождение и развитие этой темы, знал кучу легенд уровня Руслана Усачева и Биг Брейна», — отметил Мэддисон.
«Могу многое рассказать про все это. Но вместо этого меня просят рассказать про каких‑то ****** [долбаных] скуфов. *******, ***** [Офигенно, блин]. Нет, ну просто здорово!» — продолжает он.
«Вы можете себе представить, что к какой‑нибудь глыбе отечественного шоу-бизнеса, типа Юрия Стоянова, приходят журналисты и говорят: „Юрий, вы жирный скуф, так что поясните за эту тему. Успела ли она обрести и потерять свое значение?“ Я не могу такое представить, потому что это просто немыслимое хамство. Так какого черта ко мне, легенде рунета, суются с подобным? Обидно», — заканчивается пост.
*Олег Кашин внесен Минюстом в список иностранных агентов.