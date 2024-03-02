Женщина в День кошек залезла на дерево, чтобы спасти кота, и застряла сама

«Сначала люди не отзывались. Мимо проехали газовщики, просто покрутили пальцем у виска. Местная жительница рассказала нам, что кошка уже три дня сидит на дереве, но никак не стала помогать. Мужчина мимо прошел и просто улыбался. Потом он с балкона снимал на видео, но не помогал», — делится Кристина в беседе с журналистами.