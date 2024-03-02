Женщина в День кошек залезла на дерево, чтобы спасти кота, и застряла сама

В подмосковном Щелково спасателям пришлось снимать женщину с дерева. Она хотела снять с него кошку и застряла. Историю заметили MSK1.ru.
Читательница издания Кристина поведала, как 1 марта заметила на дереве забравшееся туда животное. Местные жители говорят, что кошка сидела на ветке на высоте с пятиэтажный дом в течение трех дней без еды и воды.
«Сначала люди не отзывались. Мимо проехали газовщики, просто покрутили пальцем у виска. Местная жительница рассказала нам, что кошка уже три дня сидит на дереве, но никак не стала помогать. Мужчина мимо прошел и просто улыбался. Потом он с балкона снимал на видео, но не помогал», — делится Кристина в беседе с журналистами.
Девушка обратилась за помощью к прохожим, ей удалось привлечь двух женщин и пару школьников. Вместе они позвонили в МЧС, но но просьбу спасти кота им грубо отказали.
«Спасатели мне в грубой форме сказали, что коты сами спускаются и что они этим не занимаются. А люди, которые выезжают за деньги, ставят ценники от 5000 рублей», — вспоминает Кристина.
В итоге её помощница Александра решила сделать всё сама, нашла деревянный поддон и начала карабкаться на дерево. Однако слезть уже не смогла, и спасателям пришлось приехать уже за ней.
Сотрудники МЧС приехали на автокране, с его помощью Александру удалось опустить на землю вместе с рыжей кошкой. Животное накормили и отдали неравнодушной соседке.
«По итогу спасатели приехали спасать ее, а не кошку. И начали нас ругать, что кошки сами спускаются и что человеческая жизнь важнее жизни животного. Кошка сейчас ищет дом, потому что она юная и чистая, по всей видимости, выкинутая. Ее покормили, и она была в легком шоке, прикоснувшись к земле впервые за 3 дня», — рассказывает Аристина