Космическая компания поделилась записью спуска капсулы на Землю с невероятной скоростью

Капсулы W-серии спроектированы так, чтобы выдерживать атмосферное нагревание высоких температур и возвращать аппараты из космоса. Разработку препаратов на орбите Varda Space Industries объяснила «уникальной средой, недоступной при обработке на Земле» — микрогравитации или почти полной невесомости.