Космическая компания поделилась записью спуска капсулы на Землю с невероятной скоростью

Varda Space Industries выложила видео спуска своей капсулы W-1 на Землю. Аппарат пролетел через атмосферу со скоростью, в 25 раз превышающей скорость звука.
Проведя около восьми месяцев на орбите, обгоревший корабль упал в отдаленный район штата Юта 21 февраля. Это была первая миссия компании по возвращению на Землю. На борту капсулы проходило тестирование производства противовирусных фармацевтических препаратов.
На кадрах с борта W-1 видно светящиеся частицы, появляющиеся из‑за интенсивного трения между капсулой и молекулами в атмосфере. Затем изображение сменяется земной атмосферой на фоне черного космоса.
Капсулы W-серии спроектированы так, чтобы выдерживать атмосферное нагревание высоких температур и возвращать аппараты из космоса. Разработку препаратов на орбите Varda Space Industries объяснила «уникальной средой, недоступной при обработке на Земле» — микрогравитации или почти полной невесомости.