Умерла дизайнерка Айрис Апфель, ей было 102 года

В 1950-х она, бывшая копирайтерка модного журнала и дизайнерка интерьеров, вместе с мужем Карлом Апфелем открыла ателье, специализацией которого было воссоздание тканей XVII, XVIII и XIX веков. Их главным заказчиком выступал Белый дом, компания выполняла работы для девяти разных президентов США, но также она сотрудничала с актрисой Гретой Гарбо и производителем косметики Estée Lauder.