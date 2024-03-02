Умерла дизайнерка Айрис Апфель, ей было 102 года

Американская дизайнерка Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет. Об этом 1 марта сообщили близкие иконы моды в ее соцсетях.
Ее агент Лори Сейл сказала The Guardian, что Апфель встретила смерть в своем доме в Палм-бич. Представительница дизайнерки не стала разглашать причину смерти.
Поклонникам моды Апфель запомнится знаменитым образом с характерными стрижеными белыми волосами, огромными очками, яркой помадой и крупными бусами.
В 1950-х она, бывшая копирайтерка модного журнала и дизайнерка интерьеров, вместе с мужем Карлом Апфелем открыла ателье, специализацией которого было воссоздание тканей XVII, XVIII и XIX веков. Их главным заказчиком выступал Белый дом, компания выполняла работы для девяти разных президентов США, но также она сотрудничала с актрисой Гретой Гарбо и производителем косметики Estée Lauder.
Пик славы ее компании наступил в 1980–90-х годах, но и после этого она была частой гостьей парижских фэшн-показов. Также у Апфель была выдающаяся коллекция восточных и африканских тканей.
Апфель стала фэшн-иконой благодаря выдающемуся умению смешивать высокую и низкую моду: одежду Dior и находки с блошиного рынка, церковные облачения XIX века и брюки из ящерицы от Dolce & Gabbana.
Вкус Апфель в 2005 году отметил Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Там прошла выставка о ней под названием «Rara Avis», что в переводе с латыни означает «редкая птица».
Музей охарактеризовал стиль дизайнерки как «остроумный и ни на что не похожий». По мнению кураторов учреждения, ее «многослойные сочетания» бросали вызов «эстетическим условностям» и «даже в самых экстремальных и барочных вариантах» представляли собой «смелую графическую современность».
Американский модельер Томми Хилфигер был среди тех, кто почтил память Апфель и назвал «новатором и лидером» в мире текстиля и стиля, которая «войдет в историю».
«Айрис Апфель стала всемирно известной иконой моды благодаря своему невероятному таланту не только художника, но и влиятельного человека», — написал он.
«Она оказала удивительное влияние на многих людей благодаря своему огромному сердцу и волшебному общению с каждым, кого она встречает», — добавил дизайнер.