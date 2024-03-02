Билли Айлиш рассталась с парнем, потому что увидела во сне Кристиана Бейла

«И когда ты надеваешь такой костюм, как костюм Бэтмена, ты должен стать этакой иконой. У Кристиана была сумасшедшая энергия, которой он умеет управлять. Он знает, как надо и что должен делать — каким должен быть Брюс Уэйн в фильме. Он примеряет на себя новую личность. Это очень специфическая вещь. И он сыграл Бэтмена чертовски хорошо. Так, что не осталось никаких сомнений», — похвалил актера постановщик.