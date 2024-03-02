Билли Айлиш рассталась с парнем, потому что увидела во сне Кристиана Бейла

Билли Айлиш увидела во сне Кристиана Бейла и после этого рассталась с парнем. Такое признание она сделала в интервью журналистке Амелии Димольденберг.
Интервьюерша спросила у певицы и её брата Финнеаса правда ли, что песня «Ocean Eyes» написана о голубых глазах Киллиана Мерфи. О’Коннел, написавший трек, признал, что это так и его поразили глаза актера в «Дюнкерке».
«Но „Бэтмен“ лучше. Да, [это мой любимый фильм о супергерое]. Я так плохо разбираюсь в [супергероях]. Ну да, [некоторые из них сексуальные]. [Например], „Темный рыцарь“», — поделилась Айлиш.
«Знаешь что? Пару лет назад мне приснился Кристиан Бэйл, я увидела его в лучах солнца в небольшом кафе. И тогда я поняла, что мне нужно порвать с моим парнем. Серьезно. Я проснулась и будто пришла в себя», — рассказала артистка.
Скорее всего, она говорит об отношениях с актером и сценаристом Мэттью Тайлером Ворсом («Маленькие чудовища», «В объятиях смерти»). Пара рассталась в мае 2022 после слухов об измене кого‑то из партнеров, Ворс тогда опроверг их в прощальном посте.
Кристиан Бейл сыграл роль Брюса Уэйна в трех фильмах Кристофера Нолана. Однако на ту же роль пробовался и Мерфи, рассказывал режиссер в интервью Deadline.
«Я просто помню, как по съемочной группе прокатилась волна возбуждения.Мы пробовали всех в роли Брюса Уэйна, пробовали их в роли Бэтмена, и самое поразительное в Кристиане было то, что он понимал, что в актерском мастерстве очень многое зависит от реальности. В актерской игре очень важно пережить настоящие эмоции», — вспоминал Нолан.
«И когда ты надеваешь такой костюм, как костюм Бэтмена, ты должен стать этакой иконой. У Кристиана была сумасшедшая энергия, которой он умеет управлять. Он знает, как надо и что должен делать — каким должен быть Брюс Уэйн в фильме. Он примеряет на себя новую личность. Это очень специфическая вещь. И он сыграл Бэтмена чертовски хорошо. Так, что не осталось никаких сомнений», — похвалил актера постановщик.