В Польше автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 17 человек

Сегодня в 00:19
Фото: Marius Niveri/Unsplash

В польском городе Щецине легковой автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на польское телевидение.

Водитель скрылся с места происшествия, попутно столкнувшись еще с четырьмя машинами. В результате его действий пострадали не менее 17 человек, двое из них получили очень серьезные ранения.

Среди пострадавших оказались шестеро несовершеннолетних. Их жизням ничего не угрожает, рассказал воевода западно-поморский Адам Рудавский. Полиции удалось задержать виновника инцидента.

Им был 33-летний мужчина. По словам Рудавского, он имеет психическое заболевание и, согласно предварительной информации, уже четыре года проходит лечение. При этом задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Могу сказать, что это точно не был террористический акт», — прокоментировал случившееся замкоменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.

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