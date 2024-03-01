В Польше автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 17 человек

В польском городе Щецине легковой автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на польское телевидение.
Водитель скрылся с места происшествия, попутно столкнувшись еще с четырьмя машинами. В результате его действий пострадали не менее 17 человек, двое из них получили очень серьезные ранения.
Среди пострадавших оказались шестеро несовершеннолетних. Их жизням ничего не угрожает, рассказал воевода западно-поморский Адам Рудавский. Полиции удалось задержать виновника инцидента.
Им был 33-летний мужчина. По словам Рудавского, он имеет психическое заболевание и, согласно предварительной информации, уже четыре года проходит лечение. При этом задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
«Могу сказать, что это точно не был террористический акт», — прокоментировал случившееся замкоменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.