В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью технологии перевода текста в видео

Государственная телекомпания China Media Group начала транслировать мультсериал, созданный с помощью ИИ. Об этом пишет South China Morning Post.
26-серийное шоу называется «Стихотворения тысячелетий» и основано на китайской поэзии и древних легендах. При его создании использовались инструменты преобразования текста в видео, аналогичные Sora от Open AI.
В частности, на всех этапах производства — от художественного дизайна до генерации видео и постпродакшна — применялась модель CMG Media GPT от China Media. Она обучена на огромном количестве видео- и аудиоматериалов телекомпании.
С помощью этого инструмента удалось получить анимацию в стиле традиционных китайских картин, выполненных тушью.
«Мы будем еще глубже погружаться в технологические инновации, использовать возможности интернета и искусственного интеллекта, чтобы создать мощную движущую силу для развития нового типа средств массовой информации», — отметил глава China Media Group Шэнь Хайсюн.