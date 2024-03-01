В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью технологии перевода текста в видео

Сегодня в 23:20
Фото: South China Morning Post/YouTube

Государственная телекомпания China Media Group начала транслировать мультсериал, созданный с помощью ИИ. Об этом пишет South China Morning Post.

26-серийное шоу называется «Стихотворения тысячелетий» и основано на китайской поэзии и древних легендах. При его создании использовались инструменты преобразования текста в видео, аналогичные Sora от Open AI.

В частности, на всех этапах производства — от художественного дизайна до генерации видео и постпродакшна — применялась модель CMG Media GPT от China Media. Она обучена на огромном количестве видео- и аудиоматериалов телекомпании.

С помощью этого инструмента удалось получить анимацию в стиле традиционных китайских картин, выполненных тушью.

«Мы будем еще глубже погружаться в технологические инновации, использовать возможности интернета и искусственного интеллекта, чтобы создать мощную движущую силу для развития нового типа средств массовой информации», — отметил глава China Media Group Шэнь Хайсюн.

Подробности по теме
Инструмент порномести или будущее видео? Чего ждать от Sora — новой нейросети OpenAI
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+