Нома Думезвени из «Русалочки» сыграет с Александром Скарсгардом в экранизации «Дневников Киллербота»

Сегодня в 23:04
Кадр: HBO/YouTube

Британская актриса Нома Думезвени, известная по фильму «Русалочка» и сериалу «Убийства в одном здании», снимется с Александром Скарсгардом в сериале под названием «Киллербот». Об этом сообщил Deadline.

Шоу будет основано на серии книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота». Научно-фантастический цикл рассказывает о далеком будущем, в котором каждая космическая экспедиция получает в качестве охранников мыслящих андроидов.

Один из таких роботов изменил свой модуль управления и получил свободу. Несмотря на суровое имя, которое он себе дал, андроид не интересуется ни убийствами, ни вообще людьми. Он хочет проводить все время за просмотров кино и сериалов.

Думезвени сыграет в экранизации романов роль Менсы. Помимо нее и Скарсгарда, в сериале снимется также Дэвид Дастмалчян. Разработают проект братья Крис и Пол Вайц, известные по фильму «Мой мальчик».

Сериал выпустят стриминговый сервис Apple TV+ и Paramount Television Studios при участии Depth of Field. Вайцы станут сценаристами, режиссерами и продюсерами шоу. Среди других продюсеров будут Эндрю Миано, Дэвид С. Говер и Кит Левин.

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