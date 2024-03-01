Нома Думезвени из «Русалочки» сыграет с Александром Скарсгардом в экранизации «Дневников Киллербота»

Британская актриса Нома Думезвени, известная по фильму «Русалочка» и сериалу «Убийства в одном здании», снимется с Александром Скарсгардом в сериале под названием «Киллербот». Об этом сообщил Deadline.
Шоу будет основано на серии книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота». Научно-фантастический цикл рассказывает о далеком будущем, в котором каждая космическая экспедиция получает в качестве охранников мыслящих андроидов.
Один из таких роботов изменил свой модуль управления и получил свободу. Несмотря на суровое имя, которое он себе дал, андроид не интересуется ни убийствами, ни вообще людьми. Он хочет проводить все время за просмотров кино и сериалов.
Думезвени сыграет в экранизации романов роль Менсы. Помимо нее и Скарсгарда, в сериале снимется также Дэвид Дастмалчян. Разработают проект братья Крис и Пол Вайц, известные по фильму «Мой мальчик».
Сериал выпустят стриминговый сервис Apple TV+ и Paramount Television Studios при участии Depth of Field. Вайцы станут сценаристами, режиссерами и продюсерами шоу. Среди других продюсеров будут Эндрю Миано, Дэвид С. Говер и Кит Левин.