Креативный директор Yves Saint Laurent создаст костюмы для фильма Жака Одиара «Эмилия Перес»

Жак Одиар известен как автор таких фильмов как «Смотри, как падают люди», «Читай по губам», «Ржавчина и кость», «Париж, 13-й округ», «Дипан». Его картины получили премии «Сезар», BAFTA и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.