Креативный директор Yves Saint Laurent создаст костюмы для фильма Жака Одиара «Эмилия Перес»

Креативный директор модного бренда Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло создаст костюмы для нового фильма Жака Одиара «Эмилия Перес». Об этом сообщил WWD.
Картина станет мюзиклом-мелодрамой о лидере мексиканского картеля, который меняет пол, чтобы уйти от закона. Главную роль в фильме сыграел Карла София Гаскон. Saint Laurent выступит продюсером проекта.
В актерский состав мюзикла войдут Зои Салдана, Селена Гомес, Эдгар Рамирес и Адриана Пас. Фильм выпустят французская компания Why Not Productions/Page 114 вместе с Pathe и France 2 Cinema.
Музыку для ленты напишет Клемен Дукол и французская певица Камиль. Хореографию для картины поставит Дэмиен Жале.
Жак Одиар известен как автор таких фильмов как «Смотри, как падают люди», «Читай по губам», «Ржавчина и кость», «Париж, 13-й округ», «Дипан». Его картины получили премии «Сезар», BAFTA и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.