В США появилась подписка на принтер. За 7 долларов в месяц можно напечатать 20 страниц

Американская компания HP запустила подписку на принтер с тарифами по количеству напечатанных страниц. Цены на услугу стартуют от 6,99 долларов.
Подписка называется HP All-in, в нее входят выбор принтера, доставка чернил до момента их окончания, постоянное обслуживание и круглосуточная техподдержка, замена устройства на следующий день и возможность обновить оборудование через каждые два года. Подписка адаптируется под использование в образовательных, бытовых или коммерческих целях.
«Люди говорили, а мы слушали — наши клиенты сказали нам, что это то, что они ищут» — говорится в пресс-релизе.
Так, в подписке доступны на выбор принтеры HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro — для каждого из них предусмотрено разное максимальное количество напечатанных страниц. Для первого максимум 100 листов, для второго и третьего — 300 и 700.
Самый дешевый тариф, которые стоит почти 7 долларов, включает в себя принтер HP Envy и 20 страниц, а за такое же количество в HP Envy Inspire придется отдать 12,99 долларов. HP OfficeJet Pro на 700 страниц обойдется в 35,99 долларов. Если было напечатано меньше максимума, то остатки перенесутся на следующий месяц, но есть ограничение. Если нужно, чем в тарифном плане, то за один лист нужно заплатить 1 доллар.
При этом отказ от подписки стоит денег. Так, для HP Envy услуга будет стоить 120 долларов, если отказаться после пробных 30 дней и до года использования, через год — 60, а через два года — бесплатно.