В США появилась подписка на принтер. За 7 долларов в месяц можно напечатать 20 страниц

Самый дешевый тариф, которые стоит почти 7 долларов, включает в себя принтер HP Envy и 20 страниц, а за такое же количество в HP Envy Inspire придется отдать 12,99 долларов. HP OfficeJet Pro на 700 страниц обойдется в 35,99 долларов. Если было напечатано меньше максимума, то остатки перенесутся на следующий месяц, но есть ограничение. Если нужно, чем в тарифном плане, то за один лист нужно заплатить 1 доллар.