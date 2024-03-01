Фотограф Энни Лейбовиц создала серию снимков для IKEA. На них люди и их дома

Сегодня в 20:41
Фото: annieleibovitz/Instagram*

Американский фотограф Энни Лейбовиц, известная как автор портретов таких знаменитостей, как Джон Леннон и Деми Мур, создала серию снимков для магазина IKEA. Об этом сообщил Hypebeast.

Лейбовиц запечатлела 25 обычных семей в их домах. Таким образом фотограф и бренд попытались добиться качественной репрезентации самых разных людей и их домашней жизни.

Идея фотосерии появилась после того, как в IKEA выяснили, что 48% людей по всему миру не видят привычную им домашнюю обстановку в медиа. Компания решила исправить это и пригласила для коллаборации всемирно известного фотографа.

Лейбовиц посетила дома жителей Германии, Индии, Италии, Японии, Швеции, Великобритании и США. Она пообщалась с людьми и запечатлела условия их жизни. Получившиеся у фотографа снимки можно будет увидеть на выставке в Париже.

Некоторые из работ Лейбовиц опубликовала в своих соцсетях. Также снимки из серии «Жизнь дома» («Life at Home») и информация об их героях появились на страницах каталога IKEA.

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© ikeauk/Instagram*
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© ikeauk/Instagram*
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© ikeauk/Instagram*
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© ikeauk/Instagram*
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© ikeauk/Instagram*
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© ikeauk/Instagram*

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