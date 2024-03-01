Устройство GameScent создает запахи того, что происходит в видеоиграх

На сайте производителя отмечается, что впервые технология Smell-O-Vision («видение через запахи») была представлена в 1950-х годах в качестве причудливой концепции. До нынешнего времени ее применяли в нескольких американских кинотеатрах для сопровождения происходящего на экране запахами.