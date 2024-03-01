Устройство GameScent создает запахи того, что происходит в видеоиграх

В продажу поступило устройство GameScent, которое создает ароматы, соответствующие тому, что происходит в видеоиграх. Об этом сообщает IGN.
В пресс-релизе компании сказано, что для генерации запахов девайс анализирует в реальном времени звуки из видеоигры. При звуке грозы, к примеру, он создает аромат дождя, при звуке выстрелов — пороха.
GameScent представляет собой небольшую коробку, совместимую с ПК, консолями и гарнитурами виртуальной реальности. Его можно подключать как через HDMI, так и через аудиоразъем 3,5 миллиметра.
В устройстве есть сменные картриджи с шестью ароматами — выстрела из пистолета, взрыва, гонок, бури, леса и чистого воздуха. Последний задействуется в том числе после игрового сеанса, чтобы удалить предыдущие запахи.
В будущем разработчики добавят еще несколько ароматов, включая «Спортивную арену», «Кровь» и «Свежескошенную траву».
Купить GameScent можно на Amazon, Walmart, Best Buy и GameStop по цене от 149,99 до 179,99 долларов.
На сайте производителя отмечается, что впервые технология Smell-O-Vision («видение через запахи») была представлена в 1950-х годах в качестве причудливой концепции. До нынешнего времени ее применяли в нескольких американских кинотеатрах для сопровождения происходящего на экране запахами.