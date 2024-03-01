Balenciaga представила кроссовки Reptile с длинными носами. Их раскритиковали в соцсетях

Бренд Balenciaga представил новую модель кроссовок под названием Reptile. Ее дизайн удивил пользователей соцсетей и стал предметом многих шуток.
Дело в том, что у обуви оказались преувеличенно длинные и загнутые носы. Поклонники бренда задались вопросом, кто будет носить столь эксцентричные кроссовки.
Они заявили в комментариях, что Balenciaga, должно быть, проводит социальный эксперимент. Некоторые подписчики отметили, что вид Reptile не на шутку их испугал. «Подпрыгнул от ужаса из‑за обуви», — написал музыкант Soxx.
Комментаторы сравнили форму кроссовок с каноэ, ластами и крокодилом. Дизайн Reptile назвали безумным и клоунским. Тем не менее нашлись и те, кому он понравился.
«О Господи, я влюблена».
«Ого, они прекрасны».
«Мне они нужны в качестве подарка».
«Хотелось бы забраться на несколько стен в них! Мы же сможем?»
Русскоязычные пользователи прозвали новые кроссовки бренда «землетрясами». «Наконец-то бархатные тяги от Balenciaga», — пошутили они.
В соцсети X также появилось много шуток о Reptile. Пользователи предположили, что такую обувь могла носить злая ведьма из «Волшебника страны Оз», антигерой из «Пауэр-Рейнджерс» или Джафар из мультфильма «Аладдин».
«Кем бы ни был дизайнер Balenciaga, он должен отправиться в тюрьму прямо сейчас».
«Они ужасающие, и не в хорошем смысле».
«Худшие кроссовки, когда‑либо созданные».
«Это, очевидно, сатира… должна быть».