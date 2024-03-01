Balenciaga представила кроссовки Reptile с длинными носами. Их раскритиковали в соцсетях

Сегодня в 19:32
Фото: из соцсетей Balenciaga

Бренд Balenciaga представил новую модель кроссовок под названием Reptile. Ее дизайн удивил пользователей соцсетей и стал предметом многих шуток.

Дело в том, что у обуви оказались преувеличенно длинные и загнутые носы. Поклонники бренда задались вопросом, кто будет носить столь эксцентричные кроссовки.

Они заявили в комментариях, что Balenciaga, должно быть, проводит социальный эксперимент. Некоторые подписчики отметили, что вид Reptile не на шутку их испугал. «Подпрыгнул от ужаса из‑за обуви», — написал музыкант Soxx.

Комментаторы сравнили форму кроссовок с каноэ, ластами и крокодилом. Дизайн Reptile назвали безумным и клоунским. Тем не менее нашлись и те, кому он понравился.

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«О Господи, я влюблена».

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«Ого, они прекрасны».

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«Мне они нужны в качестве подарка».

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«Хотелось бы забраться на несколько стен в них! Мы же сможем?»

Русскоязычные пользователи прозвали новые кроссовки бренда «землетрясами». «Наконец-то бархатные тяги от Balenciaga», — пошутили они.

В соцсети X также появилось много шуток о Reptile. Пользователи предположили, что такую обувь могла носить злая ведьма из «Волшебника страны Оз», антигерой из «Пауэр-Рейнджерс» или Джафар из мультфильма «Аладдин».

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«Кем бы ни был дизайнер Balenciaga, он должен отправиться в тюрьму прямо сейчас».

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«Они ужасающие, и не в хорошем смысле».

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«Худшие кроссовки, когда‑либо созданные».

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«Это, очевидно, сатира… должна быть».

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