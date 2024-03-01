Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовых актов.
Россияне будут проходит военные сборы в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.
Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на сборы. Документ вступает в силу со дня опубликования.
Сколько человек призовут на сборы и в какие сроки пройдет призыв, в открытой части документа не уточняется. Два пункта указа из четырех скрыты для служебного пользования. Так же было в 2022 и в 2023 годах.
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