Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

Сегодня в 18:45
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовых актов.

Россияне будут проходит военные сборы в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.

Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на сборы. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Сколько человек призовут на сборы и в какие сроки пройдет призыв, в открытой части документа не уточняется. Два пункта указа из четырех скрыты для служебного пользования. Так же было в 2022 и в 2023 годах.

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