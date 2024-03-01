Lionsgate опубликовал трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая»

На ютуб-канале Lionsgate опубликовали трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая», который снял Ренни Харлин («Каменщик», «Ограбление по-джентльменски», «Тайна перевала Дятлова»).
В картине снялись звезда сериала «Ривердейл» Мэделин Петш и американский актер Фрой Гутьеррез, известный по сериалу «Оборотень». Они сыграли влюбленную пару, которая решила отметить пятую годовщину отношений, сняв дом в лесу.
Герои ожидали провести время наедине друг с другом в живописных местах вдали от городского шума. Но их планам не суждено было сбыться: в дом неожиданно начали ломиться неизвестные и явно очень опасные люди.
Как показывает трейлер, они проникают в дом, отключают там электричество, взрывают машину пары и, наконец, берут возлюбленных в плен. На вопрос, почему они это делают, незнакомцы отвечают: «Потому что вы здесь».
Помимо Петш и Гутьерреза, в хорроре снялись Рэйчел Шентон, Гэбриел Бассо, Ричард Брейк, Элла Брукколери, Эма Хорват и Джордж Янг. Сценарий ленты написали Алан Коэн и Алан Фрилэнд (оба — «Впритык»).
Премьера «Незнакомцев» запланирована на 17 мая.