Вышел трейлер игры по вселенной «Терминатора»

На презентации Nacon Connect 2024 показали трейлер игры Terminator: Survivors по вселенной из фильмов Джеймса Кэмерона. В видео показаны кинематографические сцены без геймплея.
Действие тайтла развернется в период после событий первых двух фильмов франшизы и спустя четыре года после восстания машин, известного как Судный день. В игре появятся знаменитые персонажи из фильмов и новые герои.
Креативный директор Марко Понте описывает Terminator: Survivors как однопользовательскую и корпоративную игру на выживание. Игроку (одному или с компанией до трех друзей) предстоит сражаться с людьми и машинами, собирать ресурсы и обустраивать домашнюю базу.
В начале игры главный герой еще не знает о восстании терминаторов, но вскоре безжалостные машины заявят о своем присутствии. Понте отметил, что повествование происходит в новой временной шкале вселенной «Терминатора» с оригинальной сюжетной линией.
В раннем доступе в Steam тайтл появится 24 октября. Также готовятся версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. У Terminator: Survivors будут субтитры и интерфейс на русском языке.