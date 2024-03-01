Вышел трейлер игры по вселенной «Терминатора»

Сегодня в 17:28
Фото: PlayStation/YouTube

На презентации Nacon Connect 2024 показали трейлер игры Terminator: Survivors по вселенной из фильмов Джеймса Кэмерона. В видео показаны кинематографические сцены без геймплея.

Действие тайтла развернется в период после событий первых двух фильмов франшизы и спустя четыре года после восстания машин, известного как Судный день. В игре появятся знаменитые персонажи из фильмов и новые герои.

Креативный директор Марко Понте описывает Terminator: Survivors как однопользовательскую и корпоративную игру на выживание. Игроку (одному или с компанией до трех друзей) предстоит сражаться с людьми и машинами, собирать ресурсы и обустраивать домашнюю базу.

В начале игры главный герой еще не знает о восстании терминаторов, но вскоре безжалостные машины заявят о своем присутствии. Понте отметил, что повествование происходит в новой временной шкале вселенной «Терминатора» с оригинальной сюжетной линией.

В раннем доступе в Steam тайтл появится 24 октября. Также готовятся версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. У Terminator: Survivors будут субтитры и интерфейс на русском языке.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+