Хейден Кристенсен: «Я до конца был уверен, что роль Энакина отдадут ДиКаприо»

Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайвокера в трилогии приквелов «Звездных войн», рассказал, что до последнего был уверен, что его не возьмут в проект. Об этом актер рассказал в интервью Empire Magazine.
«Мне было всего 18 лет. Мне позвонил мой агент и сказал, что они проводят прослушивания на роль Энакина для новых „Звездных воин“, и я подумал: „Вау, круто“. Но для меня это было чем‑то слишком большим», — рассказал Кристенсен.
«Помню, я спросил агента: „А нет ли у них другой роли, на которую я могу прослушаться?“. Энакин казался чем‑то совсем недосягаемым. Другой роли не оказалось. Поэтому я решил все равно попробовать», — добавил он.
Как уточняет издание, всего на роль молодого Дарта Вейдера пробовались 1500 актеров, в числе которых был Леонардо Ди Каприо. «Когда я услышал, что они встречались с Леонардо и другими актерами, это лишь подтвердило мои ожидания, что роль мне не достанется. На протяжении всего процесса прослушиваний я говорил себе, что меня не возьмут. Это просто не казалось реалистичным. И мне кажется, в итоге мне это и помогло, во многом освободило. Конечно, когда я в итоге получил роль, это стало огромным сюрпризом», — поделился Хейден.
До появления во втором эпизоде космической саги под названием «Атака клонов», Кристенсен снялся всего в нескольких фильмах и сериалах. «Масштаб представившейся возможности был невероятным, я был очень взволнован. И не только в положительном ключе, но есть выражение: „Давление — это привилегия“. Я чувствовал себя таким везучим», — сказал артист.
Конечно, Кристенсену пришлось столкнуться с неоднозначной реакцией публики на его игру в картинах Лукаса. «Культурное влияние „Звездных войн“ столь велико, что эти персонажи как будто стали всеобщими достоянием. Людям казалось, что они владеют ими. Моего героя критиковали, мою игру критиковали, и это было отстойно», — признался актер.
В 2022 году канадский актер вернулся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» вместе с коллегой по приквелам Юэном Макгрегором, а в 2023-м — в еще одном проекте по «Звездным воинам» «Асока»