Хейден Кристенсен: «Я до конца был уверен, что роль Энакина отдадут ДиКаприо»

Как уточняет издание, всего на роль молодого Дарта Вейдера пробовались 1500 актеров, в числе которых был Леонардо Ди Каприо. «Когда я услышал, что они встречались с Леонардо и другими актерами, это лишь подтвердило мои ожидания, что роль мне не достанется. На протяжении всего процесса прослушиваний я говорил себе, что меня не возьмут. Это просто не казалось реалистичным. И мне кажется, в итоге мне это и помогло, во многом освободило. Конечно, когда я в итоге получил роль, это стало огромным сюрпризом», — поделился Хейден.