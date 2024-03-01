В Китае потерявшегося мальчика с аутизмом нашли с помощью музыки из «Свинки Пеппы»

Тогда Сюй решил включить на крыше мелодию из этого мультфильма, чтобы привлечь внимание ребенка. «К тому времени уже совсем стемнело, и мы не получали ответа, когда звали его, поэтому мы включили музыку и услышали очень слабый звук», — сказал он.