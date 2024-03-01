В Китае потерявшегося мальчика с аутизмом нашли с помощью музыки из «Свинки Пеппы»

В Китае потерявшегося восьмилетнего мальчика с аутизмом нашли, благодаря музыке из мультфильма «Свинка Пеппа». Об этом сообщает South China Morning Post.
16 февраля в полицию китайской провинции Цзянси поступил звонок о том, что восьмилетний ребенок с аутизмом по фамилии Лу пропал из жилого комплекса. На поиски незамедлительно отправился офицер Сюй Хаожань.
«Мать ребенка рассказала нам, что у него аутизм и некоторые отклонения в умственном развитии. Мы поинтересовались физическими характеристиками ребенка и тем, во что он был одет, а затем начали поиски», — сказал он.
По его словам, камеры наблюдения в ЖК были сломаны, поэтому было непонятно, выходил ребенок на улицу или нет. Поиски ребенка продолжались больше шести часов. Офицер вспомнил, что дети с аутизмом могут не реагировать на обычные призывы. Мать также рассказала, что Лу любит смотреть «Свинку Пеппу».
Тогда Сюй решил включить на крыше мелодию из этого мультфильма, чтобы привлечь внимание ребенка. «К тому времени уже совсем стемнело, и мы не получали ответа, когда звали его, поэтому мы включили музыку и услышали очень слабый звук», — сказал он.
Выяснилось, что ребенок в одиночку отправился на крышу по лестнице, а затем упал, оказался в ловушке за стеной высотой три метра. Сюй перелез через стену и поднял ребенка. Лу совсем не пострадал.