На «VK Видео» стартовал документальный сериал о российской игровой индустрии

«VK Видео» запустил документальный сериал «Серьезные игры: парадоксы российского геймдева» — о том, как развивалась культура гейминга и что принесло российским разработчикам и киберспортсменам мировую известность».
Эксперты и главные действующие лица расскажут, как видеоиграм удалось пройти путь от подвалов компьютерных клубов и развалов с пиратскими дисками до общемирового признания, крупнейших студий с ААА-проектами и побед на главных киберспортивных турнирах.
Спикеры раскроют подробности, как создавались Atomic Heart, «Аллоды Онлайн», «Корсары: Проклятье дальних морей», «Бойцовский клуб», Escape from Tarkov, мобильные игры Beholder, Cut the Rope, Doodle Jump и другие хиты отечественной разработки.
В проекте приняли участие гейм-директор Atomic Heart Роберт Багратуни, игрок команды BetBoom Team Александр TORONTOTOKYO Хертек, стример Дмитрий Recrent, актер озвучки Петр Гланц, автор торговой марки Dendy Виктор Савюк, глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и вице-президент компании «Акелла» Владимир Кудр.
«Мы получили буквально за 10 лет плеяду людей, которые самостоятельно обучились всему: языкам программирования, рисованию, 3D-моделированию. Мы создали то, что называется костяком современной российской разработки видеоигр», — отметил главред «Игромании» Александр Кузьменко.
Сериал состоит из пяти эпизодов. Первый уже можно посмотреть. Следующие серии будут выходить эксклюзивно на «VK Видео».