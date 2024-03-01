В Филадельфии мужчину оправдали после почти 30 лет тюрьмы

В Филадельфии оправдали осужденного и приговоренного к смертной казни Дэниела Гвинна, который отсидел в тюрьме почти 30 лет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на окружную прокуратуру.
«К сожалению, это является примером эпохи неточной и порой коррумпированной работы полиции и судебного преследования, которая по сей день подрывает доверие к нашим сообществам», — заявил окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер.
По данным полиции, 20 ноября 1994 года бездомная женщина по имени Марша Смит была убита в результате поджога пустующего здания в Западной Флориде. Прокуратура заявила, что в этот момент Гвинн и еще три человека тоже находились в этом здании.
При вынесении приговора суд присяжных опирался на ошибочные показания свидетелей. Помимо этого, по делу было много доказательств, которые были скрыты. Так, например, свидетели опознали еще одного подозреваемого, но полиция так и не представила эту информацию в суде.
После освобождения Гвинн поблагодарил всех за поддержку. «Я собираюсь пойти домой и хорошенько поужинать со своей семьей. Никакой тюремной еды», — добавил он.