ВОЗ: каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

По данным доклада, опубликованного в британском журнале The Lancet, с 1990 года число людей с ожирением выросло почти в два раза, а в 2022 году около 43% взрослых людей в мире имели избыточный вес. Кроме того, количество подростков, страдающих ожирением, увеличилось в четыре раза.