ВОЗ: каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

Всемирная организация здравоохранения заявила, что каждый восьмой житель планеты страдает ожирением, а всего в мире насчитывается более 1 млрд человек, испытывающих проблемы с весом.
По данным доклада, опубликованного в британском журнале The Lancet, с 1990 года число людей с ожирением выросло почти в два раза, а в 2022 году около 43% взрослых людей в мире имели избыточный вес. Кроме того, количество подростков, страдающих ожирением, увеличилось в четыре раза.
При этом представители организации отметили, что в мире все еще не решена проблема голода. «Хотя уровень недоедания снизился, оно по-прежнему является проблемой общественного здравоохранения во многих местах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары», — прокомментировали исследователи.
Они подчеркнули актуальность проблемы отсутствия здорового и сбалансированного рациона во многих странах. В зависимости от региона это может приводить как к недостатку веса, так и к ожирению.
«Недостаточное питание является причиной половины смертей детей в возрасте до пяти лет, а ожирение может вызывать неинфекционные заболевания — сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака», — сообщили эксперты.
Ранее ВОЗ спрогнозировала увеличение количества онкологических заболеваний к 2050 году с 20 млн случаев до 35 млн в год. Такой рост обусловили процессами старения и увеличением численности населения, а также подверженности людей факторам риска: табаку, алкоголю, ожирению и загрязнению воздуха.