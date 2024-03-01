«Это невообразимое зло»: вышел финальный трейлер продолжения «Охотников за привидениями»

В этой части старые члены команды будут играть более значимую роль. С помощью своих новых гаджетов они вместе с новичками будут сражаться со знакомыми и новыми врагами — от озорного Лизуна до духа Виго Карпатского, чтобы спасти мир, пока все не погибли от мороза.