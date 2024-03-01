Фрэнсис Форд Коппола показал кадры проб фильма «Изгои» с молодыми Томом Крузом и Дайаной Лейн

«Это было интересно, потому что каждый из них наблюдал за своим конкурентом. И хотя ситуация могла быть не самой комфортной, в итоге все сложилось отлично. Все они проявили уважение и товарищество по отношению друг к другу. Результат превзошел все ожидания. Тогда я ощущал себя вожатым детского лагеря», — добавил он.