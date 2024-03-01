Фрэнсис Форд Коппола показал кадры проб фильма «Изгои» с молодыми Томом Крузом и Дайаной Лейн

Фрэнсис Форд Коппола поделился видеозаписью с пробами для фильма «Изгои» 1983 года в своем инстаграме*. В ролике на роли пробуются молодые Патрик Суэйзи, Том Круз, Эмилио Эстевес, Дайана Лейн, Ральф Маккьо, Мэтт Диллон, К.Томас Хауэлл и Роб Лоу.
«42 года назад мы нашли актеров для нашего фильма уникальным способом. Они играли вместе на одной сцене, постоянно меняясь ролями», — написал режиссер.
«Это было интересно, потому что каждый из них наблюдал за своим конкурентом. И хотя ситуация могла быть не самой комфортной, в итоге все сложилось отлично. Все они проявили уважение и товарищество по отношению друг к другу. Результат превзошел все ожидания. Тогда я ощущал себя вожатым детского лагеря», — добавил он.
Несколько участников актерского состава картины прокомментировали публикацию постановщика. «Люди, пришедшие на эти пробы… у стольких из них потом были успешные карьеры. Невероятно», — написал К.Томас Хауэлл. «Эти пробы и этот фильм все еще продолжают учить меня чему-то», — написал Ральф Маккьо. «Кажется, что это было вчера!» — добавил Лоу.
Криминальный триллер «Изгои» — экранизация одноименного романа С.Э.Хинтон — рассказывает о враждующих подростковых бандах в маленьком городе Оклахомы. В его северной бедной части правят «Бриолинщики», а в южной и богатой — «Тузы». После потасовки с «тузами», которая заканчивается убийством, «бриолинщикам» Понибою и Джонни приходится отправляться в бега.
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