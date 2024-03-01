В Великобритании женщина нашла капсулу времени. В ней были предметы XX века

Маделин Гудвин из британского города Суиндон обнаружила под половицами собственного дома капсулу времени. Об этом сообщает The Mirror.
Она обнаружила капсулу после того, как дала объявление о продаже стола, и женщина, которая пришла его купить, рассказала, что раньше жила в этом доме.
Она сказала, что ее семья жила в нем с 1890 года, и на протяжении столетия разные люди пополняли капсулу времени под полом. Эта женщина сама добавила DVD и газету, когда они продали дом в 2007 году.
В найденной металлической коробке лежал пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия, письмо, газета 2007 года и DVD-диск. Теперь Гудвин планирует пополнить капсулу времени, чтобы ее могли обнаружить будущие владельцы дома.
«Теперь мы знаем, где находится капсула, и будем хранить ее, но, возможно, придется переложить вещи в новую коробку или как следует запечатать эту! Я хочу постараться сохранить вещи в хорошем состоянии», — добавила женщина.