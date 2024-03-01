В Великобритании женщина нашла капсулу времени. В ней были предметы XX века

Сегодня в 11:49
Фото: Peter Herrmann/Unsplash

Маделин Гудвин из британского города Суиндон обнаружила под половицами собственного дома капсулу времени. Об этом сообщает The Mirror.

Она обнаружила капсулу после того, как дала объявление о продаже стола, и женщина, которая пришла его купить, рассказала, что раньше жила в этом доме.

Она сказала, что ее семья жила в нем с 1890 года, и на протяжении столетия разные люди пополняли капсулу времени под полом. Эта женщина сама добавила DVD и газету, когда они продали дом в 2007 году.

В найденной металлической коробке лежал пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия, письмо, газета 2007 года и DVD-диск. Теперь Гудвин планирует пополнить капсулу времени, чтобы ее могли обнаружить будущие владельцы дома.

«Теперь мы знаем, где находится капсула, и будем хранить ее, но, возможно, придется переложить вещи в новую коробку или как следует запечатать эту! Я хочу постараться сохранить вещи в хорошем состоянии», — добавила женщина.

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