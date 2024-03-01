Новый фильм создателей «Всё везде и сразу» выйдет в 2026 году

Изначально режиссеры специализировались на съемках клипов, самый известный из которых — «Turn Down for What» DJ Snake и Lil Jon. В 2016 году вышла первая полнометражная работа «Дэниелов» — «Человек — швейцарский нож» с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. За этот проект постановщики получили награду кинофестиваля «Сандэнс».