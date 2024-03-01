Новый фильм создателей «Всё везде и сразу» выйдет в 2026 году

Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, обладатели «Оскара» за фильм «Всё везде и сразу», выпустят свою новую картину в 2026 году, сообщает Variety.
Лента появилась в расписании премьер студии Universal Pictures. Подробности, включая название, жанр и актерский состав, пока неизвестны.
Научно-фантастическая комедийная драма дуэта, известного как «Дэниелы», стала первым независимым фильмом с начала пандемии, который заработал больше 100 млн долларов в мировом прокате.
Сюжет ленты рассказывает о владелице прачечной, которой приходится наладить контакт с версией себя из параллельных вселенных, чтобы предотвратить уничтожение вселенной. Фильм получил 7 премий «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».
Изначально режиссеры специализировались на съемках клипов, самый известный из которых — «Turn Down for What» DJ Snake и Lil Jon. В 2016 году вышла первая полнометражная работа «Дэниелов» — «Человек — швейцарский нож» с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. За этот проект постановщики получили награду кинофестиваля «Сандэнс».