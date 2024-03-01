«Возвращение попугая Кеши» с Кологривым выйдет в прокат в октябре

Премьера комедии «Возвращение попугая Кеши» состоится 31 октября. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сюжет фильма рассказывает об учителе географии из Сочи по имени Митяй. Однажды его возлюбленная Лера, мечтая о более роскошной жизни, ставит их роман на паузу. Чтобы вернуть девушку он решает обратиться за помощью к Кеше — умному попугаю из древнего рода.
Оказывается, что попугай может «прокачать» способности Митяя к зарабатыванию денег. В итоге они заключают сделку: Кеша помогает Митяю вернуть Леру, а Митяй помогает Кеше найти возлюбленную, с которой его разлучили.
Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Оксана Акиньшина («Контейнер») и два попугая — Кока и Альба. Режиссером стал Олег Асадулин («Закрытая школа»).
«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор» — сказал постановщик.