Умер режиссер Паоло Тавиани, обладатель «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого медведя»

В Риме скончался итальянский режиссер Паоло Тавиани, известный по совместной работе со своим братом Витторио. О его смерти сообщило издание La Repubblica.
Кинематографисту было 92 года. Он умер в окружении семьи — жены Лины Нерли и детей Эрманно и Валентины. Паоло Тавиани пережил своего старшего брата и соавтора Витторио почти на шесть лет.
Паоло и Витторио Тавиани снимали кино на протяжение более чем 50 лет. Они вместе обучались в киноклубе Пизы и начинали свою карьеру как авторы документального кино послевоенного периода.
В 60-х годах Тавиани дебютировали в игровом кино — сперва в совместной работе с Валентино Орсини «Человек, которого нужно сжечь». Позднее они поставили ленты «Брачное беззаконие», «Ниспровергатели», «У святого Михаила был петух», «Аллонзанфан», «Отец-хозяин». Последняя картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
Также режиссеры сняли «Поляну», «Ночь святого Лаврентия», «Хаос», «Доброе утро, Вавилон», «И свет во тьме светит» и другие картины. Заключительным крупным успехом в карьере братьев Тавиани стал фильм «Цезарь должен умереть» — за него кинематографисты получили главную награду Берлинале в 2012 году.
Последний совместный фильм братьев «Радуга» вышел в 2017 году, над ним в основном работал Паоло. После смерти Витторио, в 2022 году, он также поставил картину «Прощай, Леонора».