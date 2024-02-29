Олег Тиньков* закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых», помогавший больным раком крови

Бизнесмен Олег Тиньков* объявил, что вынужден закрыть благотворительную организацию «Фонд семьи Тиньковых» из‑за признания его иностранным агентом. Об этом Тиньков написал в своих соцсетях.
Предприниматель отметил, что включение в реестр иноагентов для него «смешно и безразлично». «Но не для сотен и тысяч больных раком крови в России», — добавил Тиньков.
Он поделился, что его семья также выйдет из состава попечителей «Фонда борьбы с лейкемией». Это, по словам Тинькова, придется сделать, «чтобы сохранить этот фонд». Бизнесмен напомнил, что в России от лейкемии во взрослом возрасте умирает в три раза больше диагностированных, чем в США.
Тиньков также добавил, что за последние 2,5 года его семья «инвестировала десятки миллионов долларов из своих средств в закупки медицинского оборудования по всей России, фундаментальные исследования и обучение медсестер».
«Мы начали развитие несуществующего в России реестра доноров костного мозга, и я пообещал вложить в него 200 млн долларов», — сказал он.
«Фонд семьи Тиньковых» появился в феврале 2021 года. Организация оказывала системную поддержку развитию онкогематологии в России и помогала сделать диагностику и лечение рака крови доступным.
«Фонд борьбы с лейкемией» открылся в 2014 году. Он работает со взрослыми пациентами, столкнувшимися с онкологическими заболеваниями системы крови. На сайте фонда можно оказать адресную помочь больным.
*Олег Тиньков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов