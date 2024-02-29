Олег Тиньков* закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых», помогавший больным раком крови

Он поделился, что его семья также выйдет из состава попечителей «Фонда борьбы с лейкемией». Это, по словам Тинькова, придется сделать, «чтобы сохранить этот фонд». Бизнесмен напомнил, что в России от лейкемии во взрослом возрасте умирает в три раза больше диагностированных, чем в США.