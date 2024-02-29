CМИ: в Обнинске пожилая женщина прописала в своей квартире 11 тысяч мигрантов

Она прописала в своих квартирах 10 593 человек. Из‑за этого на женщину завели шесть уголовных дел. Ее обвинили в незаконной прописке жильцов и обязали выплатить штраф в 1 440 000 рублей. Из них Татьяна выплатила только 150 000.